Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти26.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Мамарин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мамарин Рудольф Моисеевич
Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Смерть
26.11.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия