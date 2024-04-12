Мамарин Алексей (Моисей) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамарин Алексей (Моисей) Иванович

Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

avatar

Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

26.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мамарин Иван Петрович

Мать: Мамарина Лукерья Алексеевна

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мамарин Рудольф Моисеевич

Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мамарин Юрий Моисеевич

Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мамарин Виктор Моисеевич

Мать ребёнка: Мамарина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамарина Анастасия Николаевна

Военная служба
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Смерть
26.11.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close