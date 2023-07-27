Мамарина (Мамарина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамарина (Мамарина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мамарин Рудольф Моисеевич

Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мамарин Юрий Моисеевич

Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мамарин Виктор Моисеевич

Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Смерть
Неизвестно
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