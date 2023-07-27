Мамарина (Мамарина) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мамарин Рудольф Моисеевич
Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно