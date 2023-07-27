Мамарин Рудольф Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамарин Рудольф Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Мать: Мамарина Анастасия Николаевна

Смерть
1970
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