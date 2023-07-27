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Мамарин Юрий Моисеевич
Мамарин Юрий Моисеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Мужской
Отец
Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
1904 г.р.
Мать
Мамарина (Мамарина) Анастасия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Мать:
Мамарина Анастасия Николаевна
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