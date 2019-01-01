село Краснополянское, село Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Краснополянское

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Баженовская волость
587. Микшинское, село бывшее государственное, при речке Вязовке, дворов 82, жителей 492, церковь православная, кожевепн. з., тржкп: 10-го, 11-го и 12-го октября, в четвер Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
701067Краснополянскоесело57°32'с.ш.63°40'в.д.O-41-092

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение
65608425101с Краснополянскоесело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Баженовская волость
с. Микшинское на р. Вязовке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, распл.Микшинское общество124332360Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские4512
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