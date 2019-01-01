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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2501Чурман (Чурманское), сел.при рч. Чурмане.452486192251Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебные магазины.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
697. Чурманское (Чурман), село бывшее государственное, при речке Чурмане, дворов 62, жителей 434, волостное правление (уездный город в 46 верстах), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Чурманское1721931274051042108121233
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Чурманское на р. Чурманке, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. станция, ярм.: 5—8 мая, 5—8 июля, 23 — 26 сентября и 20 — 22 октября, распланированоЧурманское общество99206230Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские40—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Чурманское, с. 114231254485русские481украин. 4Чурманскойр. Чурманка13ст. Ирбит48—131313134813просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701071Чурманскоесело57°28'с.ш.63°36'в.д.O-41-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608425221с Чурманскоесело