Мамарина (Мамарина) Лукерья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамарина (Мамарина) Лукерья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович

Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Мамарин Яков Иванович

Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мамарин Александр Иванович

Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мамарин Никита Иванович

Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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