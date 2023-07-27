Мамарина (Мамарина) Лукерья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Мать: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мамарин Алексей (Моисей) Иванович
Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович
Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1912
Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мамарин Александр Иванович
Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мамарин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно