Иуда Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иуда Романович

Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Роман Макарович

Мать: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хохряков Георгий Иудович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1886

Жена: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887

Сын: Иван Иудович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ксенофонт Иудович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Федор Иудович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Иудовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Владимир Иудович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Иудовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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