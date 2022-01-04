Иуда Романович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Роман Макарович
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Бракосочетание
1886
Жена: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иван Иудович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ксенофонт Иудович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Федор Иудович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Иудовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Владимир Иудович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Иудовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно