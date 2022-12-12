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Хохряков Георгий Иудович

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Иуда Романович

Мать: Фекла Петровна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1908

Жена: Александра Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хохряков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.

Сын: Хохряков Емельян Егорович

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дария Егоровна

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
07.01.1916
ранен, контужен. Первая мировая война
Смерть
Неизвестно
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