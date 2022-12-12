Хохряков Георгий Иудович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Иуда Романович
Мать: Фекла Петровна
Бракосочетание
1908
Жена: Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.
Сын: Хохряков Емельян Егорович
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дария Егоровна
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Военная служба
07.01.1916
ранен, контужен. Первая мировая война
Смерть
Неизвестно