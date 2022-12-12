Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Роман Макарович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Роман Макарович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иуда Романович
Отец ребёнка: Роман Макарович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Романовна
Отец ребёнка: Роман Макарович
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Георгий Романович
Отец ребёнка: Роман Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Макарович
Смерть
Неизвестно