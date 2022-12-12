Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Роман Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Роман Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иуда Романович

Отец ребёнка: Роман Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Романовна

Отец ребёнка: Роман Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Георгий Романович

Отец ребёнка: Роман Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Макарович

Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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