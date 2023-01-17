Роман Макарович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Макар Семенович
Мать: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иуда Романович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Георгий Романович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно