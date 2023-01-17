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Роман Макарович

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Макар Семенович

Мать: Наталья Ларионова

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иуда Романович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Георгий Романович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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