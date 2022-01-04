Макар Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Роман Макарович

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иосиф Макарович

Мать ребёнка: Наталья Ларионова

Смерть
Неизвестно

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