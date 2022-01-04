Макар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Роман Макарович
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иосиф Макарович
Мать ребёнка: Наталья Ларионова
Смерть
Неизвестно