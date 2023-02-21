Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Петровна

Фекла Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Хохряков Георгий Иудович

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1886

Муж: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887

Сын: Иван Иудович

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ксенофонт Иудович

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Федор Иудович

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Владимир Иудович

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Романович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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