Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Иуда Романович
Бракосочетание
1886
Муж: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иван Иудович
Отец ребёнка: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ксенофонт Иудович
Отец ребёнка: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Федор Иудович
Отец ребёнка: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Владимир Иудович
Отец ребёнка: Иуда Романович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Романович
Смерть
Неизвестно