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Волков Степан Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Волков Иван Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Волков Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Волков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Волкова Марфа Степановна

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Волков Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волков Пётр Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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