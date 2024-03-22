Волков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Волков Иван
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Волков Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Волков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Волкова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Волкова Анисья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анисья Денисовна
Смерть
Неизвестно