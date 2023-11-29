Волков Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Волков Степан Иванович
Мать: Волкова Анисья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Волкова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Волков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно