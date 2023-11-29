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Волков Дмитрий Степанович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Волков Степан Иванович

Мать: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Волкова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Волков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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