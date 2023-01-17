Волкова Анисья Денисовна
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Волков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Волков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Волкова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Волков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Волков Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно