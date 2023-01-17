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Волкова Анисья Денисовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Волков Иван Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Волков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Волкова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Волков Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волков Пётр Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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