Волков Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти03.03.1816 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Волков Степан Иванович
Мать: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Волков Евстратий Фёдорович
Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Дмитриевна
Смерть
03.03.1816 ст.