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Волков Фёдор Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

03.03.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Волков Степан Иванович

Мать: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Волков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Волков Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Волков Евстратий Фёдорович

Мать ребёнка: Волкова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Дмитриевна

Смерть
03.03.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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