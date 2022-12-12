Волков Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Волков Фёдор Степанович
Мать: Волкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Волкова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно