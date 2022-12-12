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Волков Николай Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Волков Фёдор Степанович

Мать: Волкова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Волков Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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