Волкова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
26.07.1808 ст.

Дочь: Волкова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Волков Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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