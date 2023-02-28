Волков Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Волков Степан Иванович
Мать: Волкова Анисья Денисовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Волкова Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Волков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Андреевна
Смерть
1809