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Волков Алексей Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Волков Степан Иванович

Мать: Волкова Анисья Денисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Волкова Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Волков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Волков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Андреевна

Смерть
1809
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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