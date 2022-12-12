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Волкова Анна Андреевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Волкова Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Волков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Волков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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