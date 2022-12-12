Волкова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Волкова Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Волков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Волков Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно