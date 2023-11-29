Волкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Дмитрий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Волкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Волков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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