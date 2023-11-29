Волкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Волкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Волков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно