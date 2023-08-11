Малахов Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769 или 1776
Дата смерти23.01.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769 или 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Малахова (Малахова) Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Малахова (Малахова) Мария Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816 или 1819
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.01.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область