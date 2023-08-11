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Малахов Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 или 1776

Дата смерти

23.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 или 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Малахов Иван Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Малахов Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Малахов Давид Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Малахова (Малахова) Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Малахова (Малахова) Мария Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816 или 1819

Сын: Малахов Яков Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.01.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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