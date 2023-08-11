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Малахов Давид Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Малахов Савелий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Малахова (Малахова) Анна Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.01.1861

Жена: Малахова Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для отставного солдата Давида Савельева Малахова и Натальи Васильевой Полетаевой.
Рождение ребёнка
29.09.1864

Сын: Малахов Андрей Давидович

Мать ребёнка: Малахова Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1867

Дочь: Малахова (Малахова) Мария Давидовна

Мать ребёнка: Малахова Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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