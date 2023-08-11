Малахов Давид Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Малахов Савелий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Малахова (Малахова) Анна Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.01.1861
Второй брак для отставного солдата Давида Савельева Малахова и Натальи Васильевой Полетаевой.
Рождение ребёнка
29.09.1864
Мать ребёнка: Малахова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1867
Дочь: Малахова (Малахова) Мария Давидовна
Мать ребёнка: Малахова Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно