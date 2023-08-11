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Малахов Яков Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 или 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1819

Отец: Малахов Савелий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Марфа Захаровна

Рождение ребёнка
24.05.1845

Дочь: Малахова (Малахова) Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Малахова Марфа Захаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.06.1852

Жена: Малахова Наталия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Якова Савельевича Малахова и солдатки Наталии Федоровны Шапкиной.
Рождение ребёнка
05.07.1853

Дочь: Малахова (Малахова) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Малахова Наталия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1858

Дочь: Малахова (Малахова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Малахова Наталия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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