Малахов Яков Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 или 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1819
Отец: Малахов Савелий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Марфа Захаровна
Рождение ребёнка
24.05.1845
Дочь: Малахова (Малахова) Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Малахова Марфа Захаровна
Бракосочетание
30.06.1852
Второй брак для Якова Савельевича Малахова и солдатки Наталии Федоровны Шапкиной.
Рождение ребёнка
05.07.1853
Дочь: Малахова (Малахова) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Малахова Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
08.10.1858
Дочь: Малахова (Малахова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Малахова Наталия Федоровна
Смерть
Неизвестно