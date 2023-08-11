Малахова Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Марфа Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 или 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1845

Дочь: Малахова Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Малахов Яков Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Яков Савельевич

Смерть
Неизвестно
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