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Малахова Наталия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1852

Муж: Малахов Яков Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Якова Савельевича Малахова и солдатки Наталии Федоровны Шапкиной.
Рождение ребёнка
05.07.1853

Дочь: Малахова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Малахов Яков Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1858

Дочь: Малахова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Малахов Яков Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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