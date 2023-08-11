Малахова Наталия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1852
Второй брак для Якова Савельевича Малахова и солдатки Наталии Федоровны Шапкиной.
Рождение ребёнка
05.07.1853
Дочь: Малахова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Малахов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
08.10.1858
Дочь: Малахова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Малахов Яков Савельевич
Смерть
Неизвестно