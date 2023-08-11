Малахов Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Малахов Савелий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
1834 или 1836
Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно