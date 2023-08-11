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Малахов Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 или 1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1796

Отец: Малахов Савелий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Малахов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Малахов Елисей Иванович

Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
1834 или 1836

Сын: Малахов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Малахова Параскева Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно