Малахов Елисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1852
Сын: Малахов Тимофей Елисеевич
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Малахова (Малахова) Мария Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Малахова (Малахова) Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Малахова (Малахова) Елена Елисеевна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна
Смерть
Неизвестно