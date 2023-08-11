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Малахов Елисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Малахов Иван Савельевич

Мать: Малахова Параскева Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
26.02.1852

Сын: Малахов Тимофей Елисеевич

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Малахова (Малахова) Мария Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Малахова (Малахова) Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Малахова (Малахова) Елена Елисеевна

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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