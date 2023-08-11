Малахова Екатерина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1852
Сын: Малахов Тимофей Елисеевич
Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Малахова (Малахова) Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Малахова (Малахова) Елена Елисеевна
Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович
Смерть
Неизвестно