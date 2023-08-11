Малахова Екатерина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Екатерина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Елисей Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1852

Сын: Малахов Тимофей Елисеевич

Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Малахова (Малахова) Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Малахова (Малахова) Елена Елисеевна

Отец ребёнка: Малахов Елисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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