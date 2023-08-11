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Малахова Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 или 1806

Дата смерти

09.07.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1805 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Малахов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Малахов Елисей Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1834 или 1836

Сын: Малахов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Аладьина (Малахова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич

Смерть
09.07.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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