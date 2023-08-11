Малахова Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 или 1806
Дата смерти09.07.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1834 или 1836
Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Аладьина (Малахова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Савельевич
Смерть
09.07.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область