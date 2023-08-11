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Малахов Петр Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Малахов Савелий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1820

Дочь: Малахова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Малахова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Малахова Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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