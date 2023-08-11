Малахов Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: Малахов Савелий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1820
Дочь: Малахова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Малахова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Малахова Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Малахова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно