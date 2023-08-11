Малахова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1798
Дата смерти09.04.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1820
Дочь: Малахова (Мелихова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Малахова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Малахова (Малахова) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич
Смерть
09.04.1866