Малахова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1798

Дата смерти

09.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
15.12.1820

Дочь: Малахова (Мелихова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Малахова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Малахова (Малахова) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Савельевич

Смерть
09.04.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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