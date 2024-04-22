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Утюпин Федор Иванов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Утюпин Иван Федоров

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 84 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1699

Сын: Утюпин Макар Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Макар, 49 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1703

Сын: Утюпин Семен Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
62 года в 1763 г., 81 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Семен, 45 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1716

Сын: Утюпин Максим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
49 лет в 1763 г., умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Максим, 32 года в 1748 го... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Сын: Утюпин Иван Федоров

Мать ребёнка: Утюпина Ксенья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Иван, 16 лет в 1748 году. 33 года в 1763, умер в 1771 РЗ 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утюпин Михаил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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