Утюпин Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Утюпин Иван Федоров
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 84 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1699
Сын: Утюпин Макар Федоров
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Макар, 49 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1703
Сын: Утюпин Семен Федоров
62 года в 1763 г., 81 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Семен, 45 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1716
49 лет в 1763 г., умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Максим, 32 года в 1748 го... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Утюпин Иван Федоров
Мать ребёнка: Утюпина Ксенья
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Иван, 16 лет в 1748 году. 33 года в 1763, умер в 1771 РЗ 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утюпина Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно