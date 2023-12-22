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Утюпин Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утюпин Федор Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Утюпин Фрол Михайлов

Мать ребёнка: Утюпина Наталья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умерше... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Утюпин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Утюпина Наталья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1763 г., 41 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умер... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Сын: Утюпин Никита Михайлов

Мать ребёнка: Утюпина Наталья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умершего сына его Михаила дети Никита, 3 года в 1748 году.
Смерть
1748
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
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