Утюпин Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Утюпин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Утюпин Фрол Михайлов
Мать ребёнка: Утюпина Наталья
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умерше... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Утюпин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Утюпина Наталья
22 года в 1763 г., 41 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умер... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Утюпина Наталья
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умершего сына его Михаила дети Никита, 3 года в 1748 году.
Смерть
1748