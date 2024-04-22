Утюпин Фрол Михайлов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: Утюпин Михаил Федоров
Мать: Утюпина Наталья
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умерше... Показать все
Рождение ребёнка
1754
Сын: Утюпин Филип Фролов
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
9 лет в 1763 г., 27 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Утюпина Марья Фролова
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
6 лет в 1763 г., выдана в замужество Буткинской слободы в деревню Выхлаеву за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759
Сын: Утюпин Сысой Фролов
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
4 года в 1763 г., умре в 1775 в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
2 года в 1763 г., 21 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Утюпина Агафья Фролова
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
Полугода в 1763 г., 19 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева
11 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утюпина Марфа Леонтьева
Смерть
Неизвестно