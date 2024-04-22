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Утюпин Фрол Михайлов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Утюпин Михаил Федоров

Мать: Утюпина Наталья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умерше... Показать все
Рождение ребёнка
1754

Сын: Утюпин Филип Фролов

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1763 г., 27 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Утюпина Марья Фролова

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1763 г., выдана в замужество Буткинской слободы в деревню Выхлаеву за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759

Сын: Утюпин Сысой Фролов

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1763 г., умре в 1775 в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Утюпин Афанасий Фролов

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1763 г., 21 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Утюпина Агафья Фролова

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Полугода в 1763 г., 19 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Утюпин Емельян Фролов

Мать ребёнка: Утюпина Марфа Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Марфа Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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