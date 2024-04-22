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Утюпин Иван Михайлов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Утюпин Михаил Федоров

Мать: Утюпина Наталья

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1763 г., 41 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умер... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Утюпина Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Утюпина Мавра Иванова

Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Утюпина Матрона Иванова

Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Утюпина Маремьяна

Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Утюпин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Агафья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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