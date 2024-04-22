Утюпин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1743
Отец: Утюпин Михаил Федоров
Мать: Утюпина Наталья
22 года в 1763 г., 41 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внучата умер... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Утюпина Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Утюпина Мавра Иванова
Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова
10 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Утюпина Матрона Иванова
Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова
8 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Утюпина Маремьяна
Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Утюпин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Утюпина Агафья Никифорова
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно