Утюпин Максим Федоров
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1716
Отец: Утюпин Федор Иванов
Мать: не указана
49 лет в 1763 г., умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Максим, 32 года в 1748 го... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Утюпина Марина Максимова
Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова
20 лет в 1763 г., 39 лет в 1782 г. ВАсилий Максимов сын Утюпин 46 лет, у него сестра Марина 39 лет. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Поликарп, 3 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Захар, 2 года в 1748 году. Захар Максимов сын Утюпин 19 лет в 1763 г. переведен по указу Исецкой уп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767
Умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)