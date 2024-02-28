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Утюпин Максим Федоров

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Утюпин Федор Иванов

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
49 лет в 1763 г., умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Максим, 32 года в 1748 го... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Сын: Утюпин Василий Максимов

Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Утюпина Марина Максимова

Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1763 г., 39 лет в 1782 г. ВАсилий Максимов сын Утюпин 46 лет, у него сестра Марина 39 лет. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Утюпин Поликарп Максимов

Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Поликарп, 3 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1746

Сын: Утюпин Захар Максимов

Мать ребёнка: Утюпина Настасья Ларионова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Захар, 2 года в 1748 году. Захар Максимов сын Утюпин 19 лет в 1763 г. переведен по указу Исецкой уп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Настасья Ларионова

Смерть
1767
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1767 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
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