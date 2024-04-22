Утюпин Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: Утюпин Максим Федоров
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Утюпина Ксения Васильева
Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова
7 лет в 1763 г., 26 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Утюпина Зеновья Васильва
Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова
16 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Утюпина Парасковья Васильева
Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Утюпин Карп Васильев
Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова
9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 20 лет в 1794 г. Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794 (Тобольск), с.Шатровское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно