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Утюпин Василий Максимов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Утюпин Максим Федоров

Мать: Утюпина Настасья Ларионова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
27 лет в 1763 г., 46 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Максима дети Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Утюпина Ксения Васильева

Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1763 г., 26 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Утюпина Зеновья Васильва

Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Утюпина Парасковья Васильева

Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Утюпин Карп Васильев

Мать ребёнка: Утюпина Федора Фарафонова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 20 лет в 1794 г. Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794 (Тобольск), с.Шатровское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Федора Фарафонова

Смерть
Неизвестно
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