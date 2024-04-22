Утюпин Семен Федоров
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1703
Отец: Утюпин Федор Иванов
62 года в 1763 г., 81 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Семен, 45 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева
37 лет в 1763 г., умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Трофим, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Зиновий, 16 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1733
Сын: Утюпин Михей Семенов
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева
32 года в 1763 г., 51 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внук умершего... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утюпина Авдотья Андреева
Смерть
1748