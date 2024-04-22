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Утюпин Семен Федоров

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Утюпин Федор Иванов

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
62 года в 1763 г., 81 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Семен, 45 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1728

Сын: Утюпин Трофим Семенов

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
37 лет в 1763 г., умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Трофим, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Утюпин Зиновий Семенов

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева

РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Зиновий, 16 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1733

Сын: Утюпин Михей Семенов

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Андреева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
32 года в 1763 г., 51 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внук умершего... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Авдотья Андреева

Смерть
1748
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
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