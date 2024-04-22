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Утюпин Трофим Семенов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Утюпин Семен Федоров

Мать: Утюпина Авдотья Андреева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
37 лет в 1763 г., умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Трофим, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Утюпин Фома Трофимов

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1763 г., 20 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Утюпин Иван Трофимов

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Леонтьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Авдотья Леонтьева

Смерть
1765
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
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