Утюпин Трофим Семенов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1728
Отец: Утюпин Семен Федоров
Мать: Утюпина Авдотья Андреева
37 лет в 1763 г., умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 у Семена дети Трофим, 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Утюпин Фома Трофимов
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Леонтьева
1 год в 1763 г., 20 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744
Сын: Утюпин Иван Трофимов
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765
Умре в 1765 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)