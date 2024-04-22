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Утюпин Михей Семенов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728

Сын: Утюпин Василей Михеев

Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1763 г., отдан в рекруты в 1786 году. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение
1733

Отец: Утюпин Семен Федоров

Мать: Утюпина Авдотья Андреева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
32 года в 1763 г., 51 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внук умершего... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Утюпина Настасья Михеева

Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1763 г., отдана в замужество того же села (Шатровское) за государственного крестьянина, РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Утюпина Дарья Михеева

Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Дарья Еремеева

Смерть
Неизвестно
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