Утюпин Михей Семенов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева
5 лет в 1763 г., отдан в рекруты в 1786 году. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение
1733
Отец: Утюпин Семен Федоров
Мать: Утюпина Авдотья Андреева
32 года в 1763 г., 51 год в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 У Федора внук умершего... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Утюпина Настасья Михеева
Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева
11 лет в 1763 г., отдана в замужество того же села (Шатровское) за государственного крестьянина, РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Утюпина Дарья Михеева
Мать ребёнка: Утюпина Дарья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утюпина Дарья Еремеева
Смерть
Неизвестно