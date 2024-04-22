Утюпин Макар Федоров
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Утюпин Федор Иванов
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Макар, 49 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1722
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Степан, 26 лет в 1748 году.
Смерть
Неизвестно