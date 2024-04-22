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Утюпин Степан Макаров

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Утюпин Макар Федоров

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Степан, 26 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1741

Сын: Утюпин Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Петр, 7 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1748

Сын: Утюпин Трофим Степанов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Трофим, 1 мес. в 1748 году.
Смерть
Неизвестно
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