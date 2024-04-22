Утюпин Степан Макаров
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1722
Отец: Утюпин Макар Федоров
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Степан, 26 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1741
Сын: Утюпин Петр Степанов
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Петр, 7 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1748
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 Трофим, 1 мес. в 1748 году.
Смерть
Неизвестно