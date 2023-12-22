Утюпин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтюпин Иван Федоров

Утюпин Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Исецкой острог на реке Исете. Деревня Бешкильская на речке Бешкиле, Лл. 919 Во дворе Ивашко Федоров сын Утюпин. Сказал: родился де он Тотменского уезду Вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
1664

Сын: Утюпин Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 84 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1669

Сын: Утюпин Ефтифей Иванов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 79 лет в 1748 году.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close