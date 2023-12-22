Утюпин Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Исецкой острог на реке Исете. Деревня Бешкильская на речке Бешкиле, Лл. 919 Во дворе Ивашко Федоров сын Утюпин. Сказал: родился де он Тотменского уезду Вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
1664
Сын: Утюпин Федор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.242 84 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1669
Мать ребёнка: не указана
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 79 лет в 1748 году.
Смерть
Неизвестно