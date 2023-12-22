Утюпин Ефтифей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1669
Отец: Утюпин Иван Федоров
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 79 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1694
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 54 года в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1715
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 33 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1733
Сын: Утюпин Иван Ефтифеев
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 15 лет в 1748 году.
Смерть
Неизвестно