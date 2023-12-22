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Утюпин Ефтифей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Утюпин Иван Федоров

Мать: не указана

РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 79 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1694

Сын: Утюпин Григорий Ефтифеев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 54 года в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1715

Сын: Утюпин Кузьма Ефтифеев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 33 года в 1748 году.
Рождение ребёнка
1733

Сын: Утюпин Иван Ефтифеев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 15 лет в 1748 году.
Смерть
Неизвестно
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