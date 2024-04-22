Утюпин Григорий Ефтифеев
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Утюпин Ефтифей Иванов
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 54 года в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1718
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 у них же приемыш Ефтифей 30 лет и его сын Степан 8 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1719
46 лет в 1763 г., 65 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 29 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Сын: Утюпин Григорий Григорьев
43 лет в 1763 г., умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1723
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1732
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 16 лет в 1748 году.
Смерть
1763
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)