Утюпин Григорий Ефтифеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюпин Григорий Ефтифеев

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Утюпин Ефтифей Иванов

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 54 года в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Утюпин Ефтифей Ефтифиев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 у них же приемыш Ефтифей 30 лет и его сын Степан 8 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1719

Сын: Утюпин Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
46 лет в 1763 г., 65 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 29 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Сын: Утюпин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
43 лет в 1763 г., умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1723

Сын: Утюпин Петр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1732

Сын: Утюпин Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 16 лет в 1748 году.
Смерть
1763
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
71 год в 1763 г., умре в 1763 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
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