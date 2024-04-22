Утюпин Иван Ефтифеев
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Утюпин Ефтифей Иванов
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 15 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1748
Сын: Утюпин Иван Иванов
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 1 мес. в 1748 году.
Смерть
Неизвестно