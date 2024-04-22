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Утюпин Иван Ефтифеев

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Утюпин Ефтифей Иванов

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 15 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1748

Сын: Утюпин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 1 мес. в 1748 году.
Смерть
Неизвестно
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