Карабанов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабанов Яков Александрович

Карабанов Яков Александрович

avatar

Место рождения

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)

Дата рождения

12.08.1906 ст.

Дата смерти

03.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906 ст.

Отец: Карабанов Александр Алексеевич

Мать: Карабанова Татьяна Павловна

В советских документах дата рождения указана такая же. Перевод на новый стиль не сделан.
Бракосочетание
1923 ст.

Жена: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Карабанов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Карабанов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Карабанова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карабанов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

Смерть
03.08.1980
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.