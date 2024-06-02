Карабанов Яков Александрович
Место рожденияД. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Дата рождения12.08.1906 ст.
Дата смерти03.08.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906 ст.
В советских документах дата рождения указана такая же. Перевод на новый стиль не сделан.
Бракосочетание
1923 ст.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Карабанов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Карабанов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Карабанова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна
Смерть
03.08.1980
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область