Карабанов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Рождение ребёнка
24.01.1952
Мать ребёнка: Калюжная Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калюжная Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000