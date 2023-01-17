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Карабанов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: Карабанов Яков Александрович

Мать: Карабанова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Горшков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Калюжная Екатерина Ивановна

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калюжная Екатерина Ивановна

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюжная Екатерина Ивановна

Смерть
2000
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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